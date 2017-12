Bei den Game Awards 2017 ist Soul Calibur 6 für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt worden. Das Prügelspiel auf Basis der Unreal Engine 4 soll 2018 erscheinen. Die Entwickler versprechen Kämpfe in drei Dimensionen mit Waffen. Weitere Details sollen folgen.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2017 Ankündigung