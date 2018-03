Soul Calibur 6: Charakter-Vorstellung im Video: Geralt von Riva - 4Players.de

Geralt von Riva (The Witcher) gehört bekanntlich zu den spielbaren Charakteren in Soul Calibur 6 . Über den einzigartigen Charakter, seine Fähigkeiten und die Zusammenarbeit zwischen Bandai Namco Entertainment und CD Projekt RED sprechen die Entwickler im folgenden Hinter-den-Kulissen-Video.Geralt wurde an der elitären Wolfsschule ausgebildet und gilt als einer der effektivsten Hexer. Er besitzt übermenschliche Reflexe und Stärke sowie überdurchschnittliche Schwertkampffertigkeiten. Spieler, die als Geralt kämpfen, nutzen den typischen Kampfstil des Hexers - eine Kombination aus Schwertkampf, fähigkeitssteigernden Tränken und Kampfzauber. Doug Cockle - die englische Stimme von Geralt von Riva - leiht dem Hexer auch in Soul Calibur 6 wieder seine Stimme. Die Spieler werden zudem in Kaer Morhen, der Heimatfestung der Wolfsschule, kämpfen können. Begleitet werden sie im Kampf von "Hunt or be Hunted" - einer Komposition aus dem Soundtrack zu The Witcher 3: Wild Hunt.Letztes aktuelles Video: Geralt Showcase