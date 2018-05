Soul Calibur 6: Taki ist dabei - 4Players.de

Taki wird zu den spielbaren Charakteren in Soul Calibur 6 gehören. Die Kämpferin war in allen Soul-Calibur-Teilen bis auf Soul Calibur 5 mit von der Partie. Der Taki-Ankündigungstrailer wurde allem Anschein nach zu früh auf dem Nico-Nico-Channel von Bandai Namco veröffentlicht und ist gleich "als Beweis" aufgezeichnet worden (siehe unten). Fandom-Wikia : "Taki ist die weibliche Ninja in den Spielen, und als solche ist ein Zeichen für ihre Beweglichkeit und Geschwindigkeit auf beiden Bewegungen und Streiks bekannt. Sie ist auch für ihre vielen akrobatischen Bewegungen, Übertreibungen des Ninjutsu Fähigkeiten bekannt."Zu den weiteren Charakteren gehören Geralt, Grøh, Ivy, Kilik, Mitsurugi, Nightmare, Siegfried, Sophitia, Xianghua und Zasalamel. Soul Calibur 6 wird 2018 für PlayStation 4, Xbox One und digital für PC via Steam und anderen Distributoren veröffentlicht.