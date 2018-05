Soul Calibur 6: Schwertkämpfer Yoshimitsu mischt mit - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat einen weiteren Crossover-Charakter enthüllt, der in Soul Calibur 6 mit von der Partie sein wird: Yoshimitsu. "Das Dorf des Manji-Clans lag am Fuße des Heiligen Bergs Fuji, wurde jedoch durch den Zorn eines mächtigen Warlords zerstört. Als einziger Überlebender widmete Yoshimitsu sein Leben den Martial Arts und wurde dank seiner herausragenden Schwertkampfkunst der größte Schwertkämpfer seiner Zeit!", so der Publisher.Zu den weiteren Charakteren, die bisher bestätigt wurden, zählen auch Taki, Geralt von Riva, Grøh, Ivy, Kilik, Mitsurugi, Nightmare, Siegfried, Sophitia, Xianghua und Zasalamel. Soul Calibur 6 wird 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Yoshimitsu