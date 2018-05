Soul Calibur 6: Maxi verstärkt die Kämpferriege - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat einen weiteren Charakter vorgestellt, der in Soul Calibur 6 mitkämpfen wird. Es ist Maxi. Er war bereits in den ersten vier Teilen dabei."Prepare for the return of Maxi in Soul Calibur 6! Armed with his treasured Fatibal, he unleashes the powerful Shissen Karihadi fighting style! Will you be able to withstand his unending flurry of strikes?"Zu den weiteren Charakteren, die bisher bestätigt wurden, zählen auch Geralt von Riva, Grøh, Ivy, Kilik, Mitsurugi, Nightmare, Siegfried, Sophitia, Taki, Xianghua und Zasalamel. Soul Calibur 6 wird 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Maxi