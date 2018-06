SoulCalibur 6: Wird am 19. Oktober erscheinen; Story-Trailer von der E3 2018 - 4Players.de

Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC) Screenshot - Soul Calibur 6 (PC)

Der Termin steht fest: Soul Calibur 6 wird am 19. Oktober 2018 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das Prügelspiel wird als Special Edition (keine Details verraten) und Collector's Edition (35 cm große Figur von Sophitia, Season Pass, digitaler Soundtrack, Hauptspiel) erscheinen.Bandai Namco: "In Soul Calibur 6 können Spieler die Ereignisse des 16. Jahrhunderts, vor dem ersten Soul Calibur, erkunden. Das Spiel bietet zudem eine vielfältige Aufstellung neuer und wiederkehrender Charaktere mit einzigartigen Kampfstilen und Waffen. Dazu gehören sowohl Hauptcharaktere der Serie, wie Mitsurugi und Sophitia, als auch Neuankömmlinge, wie zum Beispiel der Gastcharakter Geralt von Riva aus der "The Witcher"-Serie von CD Projekt Red oder Groh." Einen kleinen Blick auf die Story erlaubt zudem der folgende E3-Trailer.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Story-Trailer