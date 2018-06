SoulCalibur 6: Exklusive Spielszenen aus Los Angeles - 4Players.de

Michael und Alice haben sich auf der E3 2018 in ein paar Runden des Kampfspiels SoulCalibur 6 gestürzt. Zum Einsatz kommt unter anderem auch Geralt von Riva, der versucht, sich in einer felsigen Steppenkulisse gegen Mitsurugi zu behaupten. Danach wird ein Teil der weiblichen Kämpferriege ausprobiert - mit Taki und Ivy, die natürlich nach wie vor mit dem Kettenschwert attackiert. Ebenfalls zu sehen: Maxi, Yoshimitsu, Groh und Sophitia. Soul Calibur 6 wird am 19. Oktober 2018 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.