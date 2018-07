Soul Calibur 6: Voldo darf nicht fehlen - 4Players.de

Voldo wird auch in Soul Calibur 6 mit von der Partie sein. Der akrobatische Wächter der Hölle mit seinen Waffen Manas und Ayus war bisher in jedem Teil der Soul-Reihe (inkl. Soul Edge) dabei.Das Beat'em-Up erscheint am 19. Oktober 2018 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. Zu den weiteren Charakteren, die bisher bestätigt wurden, zählen Geralt von Riva (Gastcharakter aus The Witcher), Grøh, Ivy, Kilik, Maxi, Mitsurugi, Nightmare, Siegfried, Sophitia, Taki, Talim, Voldo, Xianghua, Yoshimitsu und Zasalamel.