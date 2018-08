Soul Calibur 6: Astaroth und Seong Mi-Na kämpfen mit - 4Players.de

Bei der Evo 2018 sind zwei weitere Charaktere aus Soul Calibur 6 enthüllt worden: Astaroth und Seong Mi-Na."Nur erfahrene Krieger sollen eine Chance gegen Astaroths riesige Axt und überwältigende Kraft haben, während Seong Mi-Nas auf der Suche nach der 'Soul Edge' gegen viele mächtige Gegner antreten darf", schreibt Bandai Namco Entertainment.Das Beat'em-Up erscheint am 19. Oktober 2018 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. Zu den Charakteren, die bisher bestätigt wurden, zählen Astaroth, Geralt von Riva (Gastcharakter aus The Witcher), Grøh, Ivy, Kilik, Maxi, Mitsurugi, Nightmare, Seong Mi-Na, Siegfried, Sophitia, Taki, Talim, Voldo, Xianghua, Yoshimitsu und Zasalamel.Letztes aktuelles Video: Astaroth and Seong Mi-Na EVO Trailer Reveal Trailer