Soul Calibur 6: Zweiter Story-Modus, Online-Modus, Charakter-Editor und erster DLC-Charakter angekündigt - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat neben dem bereits bekannten "Chronicle of Souls"-Modus noch einen zweiten Story-Modus namens "Libra of Soul" in Soul Calibur 6 enthüllt: "In diesem Spielmodus können Spieler ihren eigenen benutzerdefinierten Kämpfer erstellen und sich mit diesem dem Auftrag widmen, ein neues, böses Superhirn bei der Sammlung von Soul-Edge-Splitter aufzuhalten. Hierbei werden es die Spieler sowohl mit Charakteren aus dem Haupthandlungsstrang als auch mit Kriegern zu tun bekommen, die von der Community erstellt wurden. Dabei müssen sie sich in einer Vielzahl von regelspezifischen Showdowns beweisen, die ihren eigenen Weg bestimmen."Zum Charakter-Editor heißt es: "Die Spieler können ihre individuellen Charaktere anhand Tausender verschiedener Kombinationen anpassen. Dabei können sie aus 16 Spezies wählen, darunter Menschen, Echsen oder sogar lebende Skelette, bevor sie die Größe, die Gesichtseigenschaften, die Frisur, die Kleidung, Rüstung und natürlich auch die Waffen und den Kampfstil anpassen." Zudem wurde auf der gamescom in Köln der Online-Modus vorgestellt, bei dem die Spieler entweder mit ihren eigenen, benutzerdefinierten Charakteren oder mit ihren Lieblingskämpfern aus Soul Calibur 6 gegen andere Spieler aus der ganzen Welt sowohl in gewöhnlichen als auch in gewerteten Kämpfen antreten können.Darüber hinaus wurde Tira, der Vogel des Todes, als erster auch im Season Pass enthaltener DLC-Charakter angekündigt: "Tira, eine erfahrene Schwertkämpferin mit ihrer ikonischen Ringklinge namens Eiserne Drossel, kämpft mit ihrem eigenen Todestanz-Stil. Sie wurde von einer geheimnisvollen Assassinengruppe ausgebildet und verließ die Gruppe, nachdem ihr Anführer verrückt geworden war. Alleine und wütend bereist Tira die ganze Welt und nimmt es mit jedem auf, der sich ihr in den Weg stellt – wobei sie Freude an der Blutspur findet, die sie hinter sich herzieht." Das Beat'em-Up erscheint am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC (digital).