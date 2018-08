Soul Calibur 6: Neuer Charakter Azwel (Leader of Humanity) im Trailer - 4Players.de

Azwel, Leader of Humanity, gehört zu den neuen Charakteren in Soul Calibur 6 . Er führt die Waffe "Palindrom", die ihm die Fähigkeit verleiht, Waffen aus dem Nichts zu manifestieren.Letztes aktuelles Video: AzwelBei der gamescom 2018 hatte Bandai Namco Entertainment noch den zweiten Story-Modus namens "Libra of Soul" in Soul Calibur 6 enthüllt: "In diesem Spielmodus können Spieler ihren eigenen benutzerdefinierten Kämpfer erstellen und sich mit diesem dem Auftrag widmen, ein neues, böses Superhirn bei der Sammlung von Soul-Edge-Splitter aufzuhalten. Hierbei werden es die Spieler sowohl mit Charakteren aus dem Haupthandlungsstrang als auch mit Kriegern zu tun bekommen, die von der Community erstellt wurden. Dabei müssen sie sich in einer Vielzahl von regelspezifischen Showdowns beweisen, die ihren eigenen Weg bestimmen." Zudem wurde auf der gamescom in Köln der Online-Modus vorgestellt, bei dem die Spieler entweder mit ihren eigenen, benutzerdefinierten Charakteren oder mit ihren Lieblingskämpfern aus Soul Calibur 6 gegen andere Spieler aus der ganzen Welt sowohl in gewöhnlichen als auch in gewerteten Kämpfen antreten können. Das Beat'em-Up erscheint am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC (digital).