Soul Calibur 6: Produzent schließt nachträgliche Switch-Umsetzung nicht aus - 4Players.de

Am 19. Oktober 2018 wird Soul Calibur 6 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Aber auch über eine Switch-Version des Kampfspiels wurde immer wieder gemunkelt. Auf der gamescom in Köln hatten die Kollegen von DualShockers letzte Woche bei Producer Motohiro Okubo nachgehakt, ob an den Gerüchten irgendetwas dran sei.