Soul Calibur 6: Serien-Urgestein Cervantes ist auch wieder an Bord - 4Players.de

Serien-Urgestein Cervantes wird auch in Soul Calibur 6 als spielbarer Charakter mit von der Partie sein, wie Bandai Namco Entertainment per Video (siehe unten) bekannt gibt . Der durch die Kraft des Soul Edge von den Toten auferstandene Piratenkapitän kämpft wie gewohnt mit zwei Klingen: Das Schwert Acheron ist seine Hauptwaffe, während sich im Griff seines als Zweitwaffe fungierenden Dolchs Nirvana eine primitive Pistole befindet, mit der er die Verteidigung seines Gegners durchbrechen kann.Das Beat'em-Up erscheint am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine nachträgliche Umsetzung für Nintendo Switch sei laut Producer Motohiro Okubo allerdings nicht ausgeschlossen (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Cervantes