Soul Calibur 6: Fechtduell mit Raphael - 4Players.de

Auch Raphael Sorel wird in Soul Calibur 6 wieder seine Klinge (Flambert) schwingen. Der französische Fechter feierte sein Seriendebüt in Soul Calibur 2 und kehrte in Soul Calibur 3, Soul Calibur 4, Soul Calibur: Broken Destiny, Soul Calibur 5 und Soul Calibur: Lost Swords zurück.Zu den Charakteren, die bisher bestätigt wurden, zählen Astaroth, Azwel (neu), Cervantes, Geralt von Riva (Gastcharakter aus The Witcher), Grøh (neu), Ivy, Kilik, Maxi, Mitsurugi, Nightmare, Raphael, Seong Mi-Na, Siegfried, Sophitia, Taki, Talim, Tira, Voldo, Xianghua, Yoshimitsu und Zasalamel.Das Beat'em-Up erscheint am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine nachträgliche Umsetzung für Nintendo Switch sei laut Producer Motohiro Okubo allerdings nicht ausgeschlossen (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Raphael