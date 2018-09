Soul Calibur 6: Netzwerktest auf PS4 und Xbox One steht an - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment wird dieses Wochenende einen Netzwerk-Test zu Soul Calibur 6 abhalten, um den Online-Modus des Beat'em-Ups zu optimieren. Vom 28. September 2018 um 17 Uhr bis zum 1. Oktober um 17 Uhr werden PS4- und Xbox-One-Besitzer mit einer PlayStation-Plus- bzw. Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft den Rank-Match-Modus testen können.Der Network Test Client kann bereits via PlayStation Store sowie Xbox Games Store kostenlos heruntergeladen werden. Die PS-Plus- bzw. XBL-Gold-Mitgliedschaft sei aus Jugendschutzgründen notwendig. Zur Vorbereitung hat man zwei Guides veröffentlicht, die ein Basiswissen zu den Kämpfen und den Move-Sets der Charaktere vermitteln sollen:PlayStation-4-Guide: Download (PDF) Xbox-One-Guide: Download (PDF) Zudem sei zu beachten, dass die Server aufgrund der Art des Tests hin und wieder nicht erreichbar sein können. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 19. Oktober auf PlayStation 4, Xbox One und PC Digital, wobei eine nachträgliche Umsetzung für Nintendo Switch laut Producer Motohiro Okubo nicht ausgeschlossen sei (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Raphael