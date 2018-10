Soul Calibur 6: Inferno ist spielbar, aber nicht im Online-Multiplayer - 4Players.de

In Soul Calibur 6 wird man ebenfalls den Antagonisten "Inferno" spielen können. Als Verkörperung von Soul Edge ist "Inferno" die böse Verschmelzung der Seelen aller Krieger, welche die Waffe beansprucht hat. Im Trailer (siehe unten) ist allerdings ein Sternchen zu beachten, das besagt, dass "Inferno" nicht im Online-Modus verfügbar sein wird.Zu den Charakteren, die bisher bestätigt wurden, zählen Astaroth, Azwel (neu), Cervantes, Geralt von Riva (Gastcharakter aus The Witcher), Grøh (neu), Inferno (nicht im Online-Modus), Ivy, Kilik, Maxi, Mitsurugi, Nightmare, Raphael, Seong Mi-Na, Siegfried, Sophitia, Taki, Talim, Tira, Voldo, Xianghua, Yoshimitsu und Zasalamel.Das Beat'em-Up erscheint am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine nachträgliche Umsetzung für Nintendo Switch sei laut Producer Motohiro Okubo allerdings nicht ausgeschlossen (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Inferno