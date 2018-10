Soul Calibur 6: Video-Überblick über das Beat'em-Up - 4Players.de

Ende der Woche, am 19. Oktober, wird Soul Calibur 6 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Höchste Zeit für Bandai Namco Games, um vor dem Verkaufsstart einen Video-Überblick über das Spiel geben. Der folgende, knapp vier Minuten lange Trailer beschreibt kurz die Spielmodi Arcade, Multiplayer, Online-Duelle (Rangliste, Gelegenheitskampf) und Training, bevor dann die 21 spielbaren Charaktere in den Mittelpunkt rücken - vor allem Gastcharakter Geralt (The Witcher) wird hervorhoben. Im Anschluss werden die "Seelen-Chronik" (Geschichte), die "Waage der Seelen" (Story-Modus mit eigenem Charakter), die Charakter-Erstellung und das Museum (Informationssammlung) präsentiert.Das Beat'em-Up erscheint am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine nachträgliche Umsetzung für Nintendo Switch sei laut Producer Motohiro Okubo allerdings nicht ausgeschlossen (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Feature Trailer