"Umkehr-Klinge: Halten Sie den Ansturm des Gegners auf und gehen Sie zum Gegenangriff über.

Seelenladung: Nutzen Sie einen kurzen Kraftschub und wenden das Blatt im Kampf."

Welcome back to the stage of history: Mit dem folgenden Launch-Trailer möchte Bandai Namco Entertainment auf die Veröffentlichung von Soul Calibur 6 am morgigen Freitag (19. Oktober 2018) für PC (digital), PlayStation 4 und Xbox One einstimmen.Das Beat'em-Up bietet Arcade-Kämpfe, Online-Duelle (Rangliste, Gelegenheitskampf), die "Seelen-Chronik" (Story-Kampagne), die "Waage der Seelen" (Story-Modus mit eigenem Charakter) und 21 spielbare Charaktere, darunter Gastcharakter Geralt (The Witcher).Neue Kampfmechaniken:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer