Soulcalibur 6: Nächster Gastcharakter ist 2B aus NieR: Automata - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat den nächsten Gastcharakter für Soulcalibur 6 angekündigt. Das Kämpferaufgebot wird demnächst mit 2B aus NieR: Automata erweitert. 2B (YoRHa No.2 Type B) wird ihre typische Waffe mitbringen. Außerdem hat sie eine neue Stage, ein Kostüm, mehrere Waffen, Teile, Sticker und ein Musikstück aus NieR im Schlepptau.Es kann davon ausgegangen werden, dass 2B der erste DLC-Charakter für Soul Calibur 6 sein wird, aber solche Details verriet der Publisher nicht. Es wurde ausschließlich der Gastcharakter mit dem Prädikat "Coming Soon" via Trailer vorgestellt.Letztes aktuelles Video: 2B from NieRAutomata Guest character