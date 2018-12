Soulcalibur 6: 2B aus NieR: Automata kämpft ab dem 18. Dezember mit; Update 1.10 steht an - 4Players.de

Stand ready for battle: @NieRGame’s 2B will bring her blades to the stage of history on December 18th! Get your copy of @SOULCALIBUR VI: https://t.co/MRVo8jf5nX pic.twitter.com/5y4FZ4BwFy — BANDAI NAMCO Entertainment Europe (@BandaiNamcoEU) 13. Dezember 2018

2B aus NieR: Automata wird das Kämpferaufgebot in Soulcalibur 6 am 18. Dezember 2018 erweitern. 2B (YoRHa Modell B Nr. 2) wird als Gastcharakter ihre typische Waffe mitbringen. Außerdem hat sie eine neue Stage, ein Kostüm, mehrere Waffen, Teile, Sticker und ein Musikstück aus NieR im Schlepptau. YoRHa Modell B Nr. 2 ist einzeln oder als Teil des Season-Pass erhältlich."2B führt zwei Schwerter, 'Virtuous Contract' und 'Virtuous Treaty'. Beide wurden sorgfältig auf die maximale Effizienz für die Hände eines YoRHa Androiden abgestimmt. Ihre Kampftechnik ist speziell für den Kampf gegen Maschinenlebensformen konzipiert und umfasst akrobatische Sprünge und Schläge in der Luft, blitzschnelle Ausweichmanöver und perfekt koordinierte Schläge."Ein Tag vorher, am 17. Dezember 2018, soll das Update 1.10 erscheinen, das zahlreiche Verbesserungen am Kampfgeschehen, den Charakteren und den Netzwerkfunktionen vornehmen wird. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: 2B from NieRAutomata Guest character