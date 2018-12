Soulcalibur 6: Weitere Balance-Anpassungen mit Version 1.11; nächster DLC für den Create-A-Soul-Modus - 4Players.de

Im nächsten Jahr wollen die Entwickler (Project Soul) das Update auf Version 1.11 für SoulCalibur 6 veröffentlichen und weiter an der Balance der Kämpfer arbeiten. Mit Version 1.10 wurden bereits einige Anpassungen vorgenommen, aber danach stand der DLC-Charakter 2B bei den Entwicklern im Vordergrund, weswegen sämtliche Balance-Änderungen auf zwei Patches aufgeteilt wurden. Neben den Balance-Veränderungen und Verbesserungen bei den Trefferzonen/Hitboxen wie bei Astaroth und Cervantes soll das Matchmaking-System überarbeitet werden. So sollen die Optionen besser erklärt und Mitspieler auf einem ähnlichen Skill-Niveau schneller gefunden werden. Wie die Entwickler die einzelnen Kämpfer gerade einschätzen, könnt ihr hier nachlesen.Des Weiteren erklärten die Entwickler in dem Livestream bei Dengeki Online (via Dualshockers ), dass es noch mindestens zwei weitere DLC-Kämpfer geben wird. Die nächste Download-Erweiterung ist jedoch für den Create-A-Soul-Modus bestimmt. Insgesamt sind zwei DLC-Pakete für diesen Modus vorgesehen, die mehr als 100 Gegenständen umfassen sollen. Versprochen werden neue Outfit-Teile, Gegenstände aus vorherigen SoulCalibur-Teilen sowie Items von Charakteren, die es nicht in den sechsten Teil geschafft haben. Auch Hintergrundmusik aus den Vorgängern soll hinzugefügt werden. Der erste DLC-Teil für den Create-A-Soul-Modus wird kurz nach Version 1.11 erscheinen. Kostenlose Gegenstände für alle Spieler sollen ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.Letztes aktuelles Video: 2B from NieRAutomata Guest character