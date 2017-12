WarGames: Interaktive Serie zum Kultfilm in der Mache

Wollen wir ein Spiel spielen? Mit dieser Frage begann nicht nur im Kinofilm-Klassiker WarGames (Kriegsspiele) das Abenteuer für den jungen Hacker David. Mittlerweile wurde auch eine interaktive Serie angekündigt, welche das Thema neu auflegt und dessen Teaser-Trailer mit diesem Satz eingeleitet wird. Maßgeblich beteiligt ist laut Heise.de Sam Barlow, bekannt als kreativer Kopf hinter Her Story oder Silent Hill: Origins . Studio Eko legt zusammen mit MGM die neue Version auf, welche eine Mischung aus Webserie und Videospiel werden soll, bei der die Spieler Einfluss auf den Verlauf der Geschichte nehmen.Seinerzeit drehte sich alles um die Bedrohung durch das KI-gestützte Abwehrsystem der Nuklearraketen. In der modernen Auflage will Barlow die Fragen, die der damalige Film aufwarf, in einer technologisch weiter fortgeschrittenen Zeit erneut stellen. Themen sind laut offizieller Website die moderne Spionage, Hacking und Regierungsverschwörungen. Als Release-Termin ist das kommende Jahr geplant, unterstützte Plattformen werden noch nicht genannt.