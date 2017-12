Das Jahr nähert sich dem Ende. Und damit ist es Zeit, Revue passieren zu lassen und die Spiele zu prämieren, die 2017 bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Welcher Titel hat euch begeistert? War es die spannende Wiedergeburt des klassischen Survival-Horrors mit Resident Evil 7? War es das überaus gelungene Japan-Rollenspiel Persona 5? Oder vielleicht habt ihr hauptsächlich eure Zeit mit Switch-Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles oder Super Mario Odyssey zugebracht? War es vielleicht doch ein VR-Spiel? Ihr seid der Meinung, dass Vroom in the Night Sky den Titel verdient hat? Dann stimmt dafür ab!Auf der nachfolgenden Übersichtsseite haben wir alle dieses Jahr von uns getesteten Spiele ungeachtet der finalen Prozentzahl aufgelistet, wobei ihr nach System, Alphabet oder Wertung sortieren könnt. Die Abstimmung ist möglich bis zum 28.12. dieses Jahres. Das Ergebnis präsentieren wir einen Tag später am 29.12. Die Ergebnisse der Redaktionswahl veröffentlichen wir täglich ab dem 14.12. Bitte beachtet, dass jeder Leser nur eine Stimme hat.