Elf mal Mal Platin und über sechzig Mal Gold! Das Spielejahr 2017 hatte es in sich und sorgte vor allem auf PC, PlayStation 4 sowie Nintendos neuer Konsole Switch für hochwertige Unterhaltung.von Adventure bis Shooter, von Artdesign bis Entwickler unsere Highlights des Jahres, bevor wir am 2. Januar das Spiel des Jahres verkünden. Wer wird The Last Guardian von 2016 und The Witcher 3 von 2015 beerben? Für euren Favoriten, den wir am 29.12. veröffentlichen, könnt ihr in der Leserwahl abstimmen Den Anfang machen die Enttäuschung, die Frechheit sowie die Gurke des Jahres