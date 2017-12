yopparai schrieb am 19.12.2017 um 15:37 Uhr

@Cas27: Weiß nicht... ich stimme zu, dass NieR insgesamt den Story Award verdient, aber ich glaube nicht, dass das nur als Videospiel funktioniert. Ich finde die Inszenierung bei NieR hochoriginell, der fließende Wechsel von Bullet Hell zu Twinstickshooter, zu Character Action in 2D und dann zu 3D ist schon ziemlich genial. Aber das ist alles mehr im Bereich Spielmechanik anzusiedeln. Storymäßig wären die wichtigen Handlungsstränge meiner Ansicht nach auch als Film zu machen. Filme mit mehreren Handlungssträngen sind nichts neues. Der Story wäre dann schwer zu folgen, aber das trifft auf das Spiel meiner Ansicht nach auch zu. Auch wird die Story nunmal in erster Linie durch Filmsequenzen erzählt.

Oder fragen wir mal so rum, weil mich das wirklich interessiert: Was würde dir denn bei einer Filmumsetzung fehlen, was man nur als Spiel erzählen könnte? Also abgesehen davon, dass der für alle Feinheiten wahrscheinlich 4-5h lang wär.

Das einzige Spiel was mir aus dem Stegreif einfällt, dessen Wirkung und Story von seiner Umsetzung als Spiel durch Gameplayelemente wirklich stark profitieren ist Shadow of the Colossus, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.