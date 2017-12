Update vom 20.12.2017









Heute treffen in unseren Kategorien Kreativität und Technik aufeinander: Zum einen zeichnen wir den Audiobereich aus, der in drei Bereiche aufgeteilt wird. Wir verleihen separate Preise für die besten Soundeffekte, die beste Musik und die gelungenste deutsche Lokalisierung. Außerdem schauen wir uns an, welches Spiel im Jahr 2017 am meisten unsere Augen erfreut hat. Dabei unterscheiden wir zwischen dem künstlerisch anspruchsvollen Artdesign und den rein technischen Qualitäten hinsichtlich der Grafik.-----In den heutigen Kategorien dreht sich alles um die Geschichte. Dabei zeichnen wir das Drehbuch bzw. die eigentliche Handlung und die Regie bzw. die Inszenierung jeweils separat aus.Heute wenden wir uns den ersten Kreativkategorien zu. Wir vergeben die Preise für die höchste Immersion, das anspruchsvollste Spiel des Jahres sowie als neue Kategorie für die interessanteste Spielmechanik.

Elf Mal Platin und über sechzig Mal Gold! Das Spielejahr 2017 hatte es in sich und sorgte vor allem auf PC, PlayStation 4 sowie Nintendos neuer Konsole für hochwertige Unterhaltung.von Adventure bis Shooter, von Artdesign bis Entwickler unsere Highlights des Jahres, bevor wir am 2. Januar das Spiel des Jahres verkünden. Wer wird The Last Guardian von 2016 und The Witcher 3 von 2015 beerben? Für euren Favoriten, den wir am 29.12. veröffentlichen, könnt ihr in der Leserwahl abstimmen Den Anfang machen die Enttäuschung, die Frechheit sowie die Gurke des Jahres