MediEvil (für PlayStation 4): Ist doch ein Remake und kein Remaster - 4Players.de

Bei der Eröffnungsveranstaltung der PlayStation Experience 2017 wurde "ein Remaster" von MediEvil für PlayStation 4 angekündigt. Nun hat Shawn Layden (Chef der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios) im aktuellen PlayStation Blogcast verraten, dass es sich doch um ein vollständiges Remake und keinen Remaster handelt.Shawn Layden erzählte via Gematsu : "Ich denke, es gibt da einige Begriffe, die sich ähnlich anhören, aber verschiedene Dinge bedeuten - wie Remake und Remaster. Es ist ein Remake. Wir haben das Original-Spieldesign und wir haben viel von dem zentralen Artdesign und einigen anderen Attributen des Spieldesigns und den Moralvorsatz genommen, wenn sie so wollen, und wir arbeiten mit einem Entwickler namens Other Ocean Interactive zusammen, und sie machen ein Remake von MediEvil - und das Design ist das vom Original-MediEvil von der PlayStation 1. Das Original, an dem ich gearbeitet hatte. Genau."Außerdem bestätigte Layden, dass sie mit einigen der ursprünglichen Mitarbeiter zusammenarbeiten würden, die mit dem Spiel vor 20 Jahren in Verbindung standen. Das Remake soll sich "an die ursprüngliche Absicht der Schöpfer" halten. An Halloween (31. Oktober) soll der nächste Trailer veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: PSX 2017 Teaser