MediEvil: Remake für PlayStation 4: Sir Daniel Fortesque zeigt sich im Spielszenen-Trailer - 4Players.de

Sony hat den versprochenen Trailer von MediEvil für PlayStation 4 inkl. Spielszenen veröffentlicht. Das Remake (kein Remaster) des PS1-Klassikers wird vom "International Software Development Team" bei Sony in Zusammenarbeit mit Other Ocean Interactive entwickelt. Das Spiel soll im nächsten Jahr erscheinen."In MediEvil begebt ihr euch auf die Fersen von Sir Dan, einem ungewöhnlichen Helden, der ein unglückliches Ende auf dem Schlachtfeld fand. Als sein Erzfeind, der böse Zauberer Lord Zarok, ihn nach über 100 Jahren aus Versehen wiederbelebt, erhält er die Chance, seinen Namen reinzuwaschen. Lord Zarok schickt sich an, das Königreich Gallowmere zu erobern. Nur Sir Dan - in Skelettgestalt - steht noch zwischen Zaroks Armee der Untoten und dem Königreich, das er einst schwor, zu beschützen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung