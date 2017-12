Screenshot - Jupiter & Mars (PS4) Screenshot - Jupiter & Mars (PS4) Screenshot - Jupiter & Mars (PS4)

Bei der PlayStation Experience 2017 ist Jupiter & Mars für PlayStation 4 und PlayStation VR angekündigt worden. Das von Tigertron in Zusammenarbeit mit Tantalus Media und Wicked Witch entwickelte Unterwasser-Abenteuer soll im zweiten Quartal 2018 erscheinen.Im Spiel steuert man den Delphin Jupiter durch die verschmutzten Meere und versucht zusammen mit Mars, einem computergesteuerten Delphin-Begleiter, das Leben in den Ozeanen zu retten und Riffe wiederherzustellen. Die Geschichte spielt in der Zukunft, nach dem Ende der Menschheit. Doch der schädliche Einfluss des Menschen soll noch immer spürbar sein.Letztes aktuelles Video: PSX 2017 Trailer