Asmodee Digital wird in Zusammenarbeit mit Fantasy Flight Interactive eine optimierte, digitale Adaption von The Lord of the Rings: The Card Game für PC veröffentlichen. Die Grundlage bildet das Kartenspiel The Lord of the Rings: The Card Game von Fantasy Flight Games, das als "Living Card Game" auf eine statische Verteilung von Karten setzt und auf Boosterpacks und damit den Zufallsfaktor beim Zukauf neuer Karten verzichtet. "Die digitale Fassung hat ebenfalls ein nicht zufallsbasiertes System für den Zukauf neuer Karten sowie einen Schwerpunkt auf kooperativem storybasiertem Gameplay", heißt es weiter."The Lord of the Rings: The Living Card Game behält beliebte Elemente des physischen Kartenspiel-Abenteuers, wie die die Erzählung und die Möglichkeit, mächtige Charaktere und Artefakte im Spiel einzusetzen, bei und macht ein einzigartiges interaktives Erlebnis für den PC daraus", sagt Tim Gerritsen, Head of Fantasy Flight Interactive. "Die digitale Adaption lädt Spieler, die das Kartenspiel noch nicht kennen, dazu ein, neue Abenteuer in der fantastischen Welt von J.R.R. Tolkien zu erleben."Als Einzelspieler-Titel macht The Lord of the Rings: The Living Card Game Spieler zum Anführer einer Gruppe dreier Helden, die sich in mehreren Story-Kampagnen gegen Saurons Streitmacht behaupten müssen. Spieler können ihre Gefährten wählen und sich Decks aus Verbündeten-, Ereignis- und Ausrüstungskarten zusammenstellen, um sich Herausforderungen zu stellen. In Zukunft soll The Lord of the Rings: The Living Card Game auch Koop-Spiele unterstützen, bei denen zwei Spieler ihre Gefährten zusammenbringen und Quests gemeinsam bestreiten können.The Lord of the Rings: The Living Card Game wird in den kommenden Monaten als Einzelspieler-Titel auf Steam in den Early Access starten. 2018 wird The Lord of the Rings: The Living Card Game als Free-to-play-Titel veröffentlicht. Details zum Geschäftsmodell wurden nicht genannt. Es ist also unklar, was man "kaufen" kann (möglich wären Story-Kampagnen, bestimmte Pay-to-win-Karten, schöner leuchtende Karten etc.)Letztes aktuelles Video: Trailer