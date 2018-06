The Lord of the Rings: The Living Card Game: Early-Access-Start des Herr-der-Ringe-Kartenspiels datiert - 4Players.de

Das narrative Herr-der-Ringe-Kartenspiel The Lord of the Rings: The Living Card Game wird am 28. August 2018 in den Early Access auf Steam starten, wie Asmodee Digital und Fantasy Flight Interactive mitteilen. Die digitale Adaption des gleichnamigen Brettspiels wird für PC und Mac erhältlich sein und soll drei bis fünf Monate im Early Access verweilen. Weiter heißt es: "Das Spiel ist derzeit ein Single-Player-Spiel und wird in den kommenden Monaten als vollwertiges Free-to-Play mit Koop-Multiplayer erscheinen.





Zugang zum Early Access-Release gibt es über die drei Gründerpakete: das Auenland-Paket für 7,99 Euro, das Statthalter von Gondor-Paket für 15,99 Euro und das Istari-Paket für 27,99 Euro. Jedes dieser Pakete enthält eine Reihe an Karten, In-Game-Geld und kosmetische Items, die den Abenteurern beim Start ihrer Reise durch Mittelerde helfen. Die Spieler können auch alle drei Gründerpakete als Mithril Gründerpaket-Bundle für 45,99 Euro auf einmal erwerben.



Die Spieler haben außerdem die Möglichkeit, die Collector's Edition von The Lord of the Rings: Living Card Game für 99,99 Euro plus Porto vorzubestellen. Diese enthält eine einzigartige Zwei-Personen Starteredition von The Lord of the Rings: The Card Game, eine Messing-Replik des Einen Ringes, Kunstdrucke von vier Helden aus dem Spiel, Codes für das Mithril-Bundle, kosmetische Items, sowie den Soundtrack als mp3."





Folgende Features werden versprochen:





• Eine intuitive Benutzeroberfläche

• Ikonische, detaillierte Umgebungen, die die Geschichte des Spiels widerspiegeln

• Vollständig erzähltes Zwischenspiel

• Verzweigende Erzählpfade basierend auf den Entscheidungen der Spieler

• Visuelle Effekte und Audioeffekte für jeden Helden, jede Karte und jede Aktion

• Eine dynamische KI, die aus den Triumphen der Spieler lernt – sowie aus deren Fehlern



Zum Deck heißt es: "Jedem Helden wird eine Einflusssphäre zugewiesen, die durch die Farbe der Karte angezeigt wird.



• Lila für Leadership

• Grün für Lore

• Blau für Spirit

• Rot für Tactics

• Grau für Neutral



Jede Sphäre unterstützt eine bestimmte Strategie und belohnt den individuell passenden Spielstil, was jedem Deck von The Lord of the Rings: Living Card Game strategische Tiefe verleiht, die die Spieler lange über ihr erstes Quest hinaus an das Spiel fesseln werden. Mit ihren drei Helden können die Spieler ihr Deck sehr vielfältig gestalten, indem sie verschiedene Sphären auswählen, um möglichst viele verschiedene Karten spielen zu können. Oder sie können zwei oder drei Helden derselben Sphäre wählen, um Zugriff auf stärkere Karten innerhalb einer Sphäre zu erlangen."



Über den Shop heißt es: "The Lord of the Rings: Living Card Game verzichtet auf ein zufälliges Kartenmodell. Es gibt ein strukturiertes Format für Hero-Packs, sodass die Spieler die Werte und Details jeder Karte vor dem Erwerb in einem Pack direkt einsehen können. Jedes Pack enthält einen Helden, ein Set aus vier Karten, die dem Thema des Helden entsprechen, und einen kostenlosen Blick in den Palantír.



Spieler erhalten im Laufe ihrer Reise Valor-Punkte, die zum Freischalten einzelner Karten oder für den Palantír verwendet werden können, was ihnen eine neue Karte, kosmetische Belohnungen oder zusätzliche Valor-Punkte zugänglich macht."





Letztes aktuelles Video: Trailer