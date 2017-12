Street Fighter

Street Fighter II

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II: Turbo

Street Fighter Alpha

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter III

Street Fighter III: 2nd Impact

Street Fighter III: 3rd Strike

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums wird Capcom die Street Fighter 30th Anniversary Collection veröffentlichen: eine Sammlung mit zwölf Spielen der Street-Fighter-Serie, die im Mai 2018 für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen wird. Das hat das japanische Software-Haus in einem Blogeintrag auf seiner Webseite angekündigt.Eigentlich feiert die Serie schon in diesem Jahr die dritte Dekade ihres Bestehens, denn der erste Arcade-Automat wurde 1987 offiziell aufgestellt. Bis zum dritten Teil hatte Capcom daraufhin bereits mehr als zehn Versionen des Beat'em-ups veröffentlicht - die folgenden sind deshalb Teil der Kollektion.Sowohl Street Fighter II: Hyper Fighting als auch Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter III: 3rd Strike werden dabei online spielbar sein. Es wird lockere und Ranglisten-Partien geben sowie eine Lobby, in der bis zu vier Spieler auf ihr nächstes Duell warten, während sie gegen vom Spiel gesteuerte Gegner kämpfen. Man wird die Eingabeverzögerung (Input Latency) manuell einstellen können und es soll für jeden Titel eine eigene Rangliste geben.Konzeptzeichnungen, Informationen zu den Klassikern und eine Jukebox runden das Paket ab, wobei aus der Ankündigung nicht hervorgeht, ob diese die kompletten Soundtracks enthält. Solisten werden ihre Kämpfe schließlich jederzeit unterbrechen und wieder aufnehmen können.Letztes aktuelles Video: Ankündigung