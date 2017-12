Aktualisierung vom 18. Dezember 2017, 11:45 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 11. Dezember 2017, 16:26 Uhr:

Im Zuge der Jump Festa 2018 (Anime- und Manga-Messe in Japan) ist der folgende, erste Trailer zu One Piece World Seeker gezeigt worden.Zum 20. Jubiläum der Strohhutpiraten hat Bandai Namco Entertainment Europe One Piece World Seeker für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Es soll 2018 als Teil des "One Piece Big Projects" erscheinen."Zuvor bekannt unter dem Arbeitstitel Dawn, werden Spieler in One Piece World Seeker als Ruffy die Möglichkeit haben, eine Welt mit nahtloser Action und offener Umgebung zu erkunden", schreibt der Publisher. Der Einzelspieler-Titel soll das "bisher größte" One-Piece-Spiel überhaupt sein. Japanische Sprachausgabe und übersetzte Untertitel/Texte (Deutsch, Englisch etc.) sind geplant. Weitere Details wurden nicht genannt.