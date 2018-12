One Piece: World Seeker: Intro-Video und weitere Spielszenen aus Japan - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat das Intro-Video aus One Piece: World Seeker veröffentlicht. Das neue Abenteuer rund um Ruffy wird am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Details über Stealth, Skilltree, Crafting, Gear 4, Editionen und Co. findet ihr hier "Die Geschichte von One Piece: World Seeker spielt auf einer mysteriösen Insel der Neuen Welt. Früher noch als 'Jail Island' bekannt, wurde sie dank ihrer häufigen Mineralvorkommen zu 'Jewel Island' umbenannt. Dadurch konnte die Insel wachsen und gedeihen, aber dieser Segen wurde den Anwohnern schnell zum Verhängnis. Räuber und Piraten erfuhren von dem Paradies und brachten Gefahr und Unheil mit sich. (...) Spieler schlüpfen in die Rolle von Ruffy und können seine Gomu Gomu no Mi (Gum-Gum-Frucht) nutzen, um die Insel zu erforschen. Neben der Kraft der Teufelsfrucht, die schnelleres Reisen ermöglicht, sind weitere Haki verfügbar: Das Kenbunshoku-Haki (Beobachtungs-Haki), um die Gegner aus weiter Ferne aufzuspüren und das Busoshoku-Haki (Rüstungs-Haki), um Ruffys Angriffe noch vernichtender zu machen. Von der Vinsmoke Familie bis zum Vizeadmiral Smoker und seiner Crew versuchen alle, Ruffy aufzuhalten."Darüber hinaus ist ein weiterer Trailer aus Japan erschienen.