One Piece: World Seeker: Die Strohhut-Bande sticht in See - 4Players.de

Morgen, am 15. März 2019, wird Bandai Namco Entertainment One Piece: World Seeker für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlichen und die Anime-Piraten um Monkey D. Ruffy in ihr bisher größtes Abenteuer mit offener Spielwelt schicken. Dazu heißt es vom Publisher: "ONE PIECE WORLD SEEKER nimmt die Spieler auf eine exklusive ONE-PIECE-Reise mit, die unter der Aufsicht des Originalautors Echiro Oda geschrieben wurde. Auf Prison Island, einem einst wohlhabenden Ort, der von der Militärregierung verwüstet wurde, macht sich die Strohhutbande auf den Weg, den tyrannischen Aufseher Isaac zu bekämpfen und den wahren Zweck der Insel zu enthüllen." Der offizielle Trailer zum bevorstehenden Verkaufsstart gibt einen Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer