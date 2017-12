Der YouTuber AlmightyDaq hat in einem Interview mit TBAG Gaming nicht nur über " Battlefield WW2 " (2018) gesprochen, sondern auch weitere (vermeintliche) Informationen über das bisher nicht offiziell angekündigte Battlefield: Bad Company 3 verraten, das unter Umständen 2019 erscheinen soll.Basierend auf den kolportierten Details soll in der Story-Kampagne die ursprüngliche Bad-Company-Truppe zurückkehren. Die Story von Battlefield: Bad Company 2 wird direkt fortgesetzt (russische Invasion in Alaska). Es wird Vietnam-Rückblenden zwischen den Missionen geben, die in etwa wie bei Call of Duty: Black Ops 2 inkl. Zeitsprüngen funktionieren werden. Somit werden die Zeiträume Vietnamkrieg und der Kalte Krieg abgedeckt.Die Zerstörung der Spielwelt wird sich an Battlefield: Bad Company 2 orientieren, aber auf der Zerstörungsengine von Battlefield 1 fußen. Es wird keine Behemoths und keine geskripteten Levolution-Ereignisse (Battlefield 4; dynamisches Schlachtfeld) geben. Theoretisch soll Levolution möglich sein, da die Spieler nahezu alles zerstören können, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Neu: Die Soldaten werden sich auf den Boden (Bauchlage) legen können.Bei dem "Gunplay", also der Nutzung der Schusswaffen, soll der "Bullet Drop" (das Absinken eines Projektils auf längere Distanz) eine wesentlich größere Rolle spielen. Generell sollen "höhere Fertigkeiten" (Skill) vom Spieler gefordert werden - wie bei Bad Company 2, wobei es stärkere Ähnlichkeiten zu Battlefield 4 und weniger zu Battlefield 1 aufweisen soll. Flugzeuge oder Jets wird es nicht geben, höchstens Helikopter. Bei den Fahrzeugen stehen Transportvehikel im Vordergrund. Panzer gibt es zwar, spielen jedoch eine untergeordnete Rolle. Die Karten sind vornehmlich auf den Rush-Spielmodus zugeschnitten. Die Gefechte werden sich eher in "engen Bereichen" abspielen (wie bei Bad Company 2). Zehn Multiplayer-Karten sollen zur Veröffentlichung im Jahr 2019 zur Verfügung stehen.Battlefield: Bad Company 3 wird ziemlich viele Individualisierungsoptionen im Vergleich zu Battlefield 1 und Battlefield: Bad Company 2 bieten. Die Möglichkeiten zur Anpassung der Soldaten werden auf dem Niveau von Battlefield 4 oder umfangreicher sein. Die Anpassung der Soldaten soll es elementarer Bestandteil des gesamten Individualisierungssystems sein. Die Gewaltdarstellung wird sich an Battlefield 4 orientieren. Battlepacks (Lootboxen) werden nur kosmetischer Natur sein. Ob es einen Premium Pass oder einen Season Pass geben wird, ist unklar.AlmightyDaq hatte in der Vergangenheit einige Details zu Battlefield 1 vorab verraten, die sich im Nachhinein als korrekt erwiesen hatten. Seine Angaben bezieht er aus einer (seiner Ansicht nach) vertrauenswürdigen Insiderquelle. Electronic Arts und DICE haben sich zu diesen Gerüchten bisher nicht zu Wort gemeldet.