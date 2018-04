Adventure Time: Pirates of the Enchiridion: Cartoon-Piraten stechen im Juli in See - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment, Outright Games und Cartoon Network werden Climax Studios' Zeichentrick-Abenteuer Adventure Time: Pirates of the Enchiridion am 20. Juli 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC (Steam) veröffentlichen. Weiter heißt es vom Hersteller: "Das Spiel beginnt mit einem überschwemmten Lande Uuh, in dem vertraute Königreiche durch die steigenden Fluten voneinander abgeschnitten sind. In ihrem neu gebauten Boot setzen Finn und Jake die Segel, um zu untersuchen, was passiert ist ...Während ihrer Abenteuer rekrutieren Finn und Jake Freunde, die sich der Mannschaft des neu gebauten Boots anschließen, während sie sich in verwegene Kämpfe stürzen, Charaktere befragen, um Hinweise zu erhalten, und die neue und gefährliche See überqueren, um Orte in ganz Uuh zu erreichen." Neben Finn und Jake werden auch BMO und Marceline spielbar sein. Der erste offizielle Trailer gibt einen kleinen Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer