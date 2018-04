Dead in Vinland: Ab sofort bei GoG, Steam und Origin erhältlich - 4Players.de

Further Ahead schrieb am 12.04.2018 um 17:36 Uhr

fand dead in bermuda überraschenderweise richtig RICHTIG gut

hab glaub 20-25 stunden gespielt, weil ich nen perfekten durchlauf wollte - ohne neu zu laden auf normalen schwierigkeitsgrad dass alle überleben

fand die atmosphäre in dem spiel einfach toll, die charaktere waren glaubwürdig und menschlich, selbst in großen rollenspielen kommen mir da viele generischer vor

und vor allem die musik war überragend.. hat irgendwie ein gefühl von trägheit aber auch melancholie vermittelt

und auch der spielverlauf hat irgendwie neugier geweckt, weil man nie so wirklich wusste was da jetzt los ist.. das ende hat mir nicht ganz sooo gut gefallen, aber hat jetzt auch nicht wirklich das erlebnis vermiest

werde mir dead in vinland auf jeden fall holen und bin schon sehr gespannt!