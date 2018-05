Dead in Vinland: Demo zum nordischen Survival-Abenteuer veröffentlicht - 4Players.de

Drei Wochen nach der Veröffentlichung von Dead in Vinland für PC und Mac bieten CCCP und Playdius nun auch eine kostenlose Anspielversion ihres von nordischer Mythologie inspirierten Überlebenskampfs auf einer verfluchten Insel an. Darin könne man die ersten sieben Tage des Survival-Abenteuers Probe spielen und den Management-, Rollenspiel- und Adventure-Elementen des Dead-in-Bermuda -Nachfolgers auf den Zahn fühlen.So muss man Wasser und Nahrung rationieren, widrigen Witterungsverhältnissen trotzen, individuelle Tagespläne erstellen und bedeutsame Entscheidungen treffen, die später zu Romanzen, Hass oder Verrat führen können. Dead in Vinland ist seit dem 12. April 2018 für knapp 20 Euro auf Steam und anderen Download-Plattformen wie GOG oder Origin erhältlich.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer