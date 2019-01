Dead in Vinland: Wird für Switch umgesetzt; zweiter DLC mit Endlos-Modus für PC erhältlich - 4Players.de

Entwickler CCCP und Publisher Playdius haben angekündigt, dass Dead in Vinland im zweiten Quartal 2019 auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Darüber hinaus ist für die "Wikinger-Management-Survival-Simulation" heute der große DLC "The Battle of the Heodenings" für die PC-Version veröffentlicht worden, der einen neuen Sandbox-artigen Endlos-Modus enthält (Preis: 4,99 Euro).DLC-Beschreibung des Publishers: "Nach der Sage eines endlosen Kampfes in der nordischen Mythologie benannt, fokussiert sich der zweite von drei PC DLCs auf die Survival-Aspekte des Spiels und bietet die ultimative Herausforderung: Zuerst können Spieler ihre Gruppe frei zusammenstellen und ihre Fähigkeiten wählen und danach müssen sie so lange wie nur irgendwie möglich überleben. Die endlose Karte bietet immer schwierigere Herausforderungen sowie neue Fähigkeiten, Eigenschaften und Händler.""Wir waren mit dem ursprünglichen Launch und dem Community-Feedback zu Dead in Vinland sehr zufrieden. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir unsere Wikinger nicht nur zu neuen Spielern bringen, sondern den Titel auch erweitern können", sagt Matthieu Richez, Game Designer und Mitgründer von CCCP. "Es ist wirklich toll, dass wir den facettenreichen und superfordernden Endlos-Modus in das Spiel integrieren können. Der Modus sollte vor allem für alle Fans, die die Management- und RPG-Elemente des Spiels mögen, jede Menge Spaß bieten.""Dead in Vinland ist eine Survival-Management-Sim, die sich um eine Familie dreht, die ins Exil verbannt wird, auf einer mysteriösen Insel strandet und dazu gezwungen wird, zusammenzuarbeiten, um ihr Überleben zu sichern. Spieler müssen sich um ihre Gemeinschaft kümmern und die mentale sowie physische Gesundheit ihrer Charaktere im Auge behalten sowie sich selbst in taktischen rundenbasierten Kämpfen verteidigen. Erforsche die Insel und lerne die Charaktere deiner Gemeinschaft kennen, indem du Entscheidungen triffst, die den Weg der Helden durch Freude, Verzweiflung und vielleicht sogar etwa Romantik bestimmen."