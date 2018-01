Sairento VR: Early-Access-Ende der Ninja-Action verschiebt sich

Eigentlich hätte die für HTC Vive und Oculus Rift in Entwicklung befindliche Cyber-Ninja-Action Sairento VR Ende dieser Woche die Early-Access-Phase auf Steam hinter sich lassen sollen (wir berichteten ). Wie Mixed Realms und Swag Soft nun mitteilten , musste der Stapellauf und damit auch der Startschuss für den Kampagnenmodus jedoch kurzfristig auf den 6. Februar 2018 verschoben werden.Begründet wird die Entscheidung damit, dass man das Spiel noch weiter verbessern wolle. Vor allem die Beseitigung von Bugs sowie das Optimieren der KI werden hierbei genannt. Trotzdem habe man auch gute Nachrichten, denn pünktlich zum ursprünglich geplanten Early-Access-Ende am 19. Januar will man ein Update veröffentlichen, das eine ganze Reihe von User-Wünschen erfüllen soll. Darunter u. a. eine größere Level-Vielfalt, zusätzliche Aufnahmeoptionen sowie ein besserer Kalibrierungsprozess. Zudem habe man endlich eine Schnellstartanleitung veröffentlicht und auch das übrige Guide-Angebot überarbeitet.Letztes aktuelles Video: Kunais in Action