Storymind hat den nachfolgenden Trailer zu My Eyes On You veröffentlicht, einen Action-Thriller, den die Entwickler wohl in Anlehnung an Film Noir mit "Neon-Noir" bezeichnen. In der Rolle des FBI-Analysten Jordan Adalien und mithilfe dessen Kollegen ermittelt man darin gegen den "Mann in der roten Maske" - ein Fall, der schon bald zu einer persönlichen Angelegenheit für Adalien wird, als er "von denen verraten wird, denen er am meisten vertraut hatte".Welche Hinweise man findet und verfolgt, entscheidet dabei über den Verlauf der Handlung, die daraufhin entweder eine bodenständige oder eine mystische Richtung einschlägt. Das Ende beeinflussen die Ermittlungen ebenso. Der FBI-Mann muss sich zudem gegen die Schergen des auch als Carnival Man bekannten Mörders wehren, wobei unter Stress seine Fähigkeiten leiden und er gar Halluzinationen warhnimmt.Wann My Eyes On You erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Entwickelt wird es für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Trailer 1