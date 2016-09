Allgemein: Dean Hall (DayZ) arbeitet an einem weiteren Mehrspieler-Titel - 4Players.de

Dean Hall, der Mann hinter DayZ, arbeitet mit seinem Studio RocketWerkz an einem weiteren Mehrspieler-Titel neben dem bereits angekündigten Space-Survival-Vertreter Ion. Das hat er in einem Interview mit Eurogamer.net verraten, hält sich mit Details zum Projekt aber noch zurück."Was ich sagen werde, ist, dass es ein Multiplayer-Spiel sein wird", so Hall. "Wir ziehen da wirklich einen Strich in den Sand und sagen... dort wollen wir unsere Flagge aufstellen; neues Territorium hinsichtlich neuen Mehrspieler-Genres erschließen oder verschiedene Teile anderer Genres auf neue Art wiederverwenden."Wie gesagt: Details will Hall noch nicht verraten, doch erhofft er sich von seinem Konzept, eine Lücke im Markt zu finden und diese zu füllen. "Ich glaube, wenn die Leute davon erfahren, werden sie denken, dass es ein Nischenspiel ist", führt er weiter aus. "Aber viele Leute hätten das auch über DayZ gesagt."