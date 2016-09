Allgemein: Studie: Ältere Spieler sind weniger an kompetitiven Mehrspielermodi (PvP) interessiert - 4Players.de

Aus einer aktuellen Studie von Quantic Foundry geht hervor, dass ältere Spieler weniger daran interessiert sind, sich in kompetitiven Mehrspielermodi zu messen. Von diesem eher wenig überraschenden Ergebnis berichtet PC Gamer und weist darauf hin, dass es durch Umfragen unter 239.000 Spielern zustande kam.Interessant ist dagegen die Feststellung, dass beim abnehmenden Interesse an Versus-Partien vor allem das Alter und weniger das Geschlecht eine Rolle spielt. Allerdings geht aus den Ergebnissen hervor, dass Frauen etwa 15 Jahre vor Männern deutlich die Lust daran verlieren, sich in kompetitiven Auseinandersetzungen zu messen. Die Kurve, die das zunehmende Desinteresse aufzeigt, verläuft jedoch ähnlich zu den männlichen Spielern und im Alter von 50 liegt das Interesse beider Geschlechter hinsichtlich kompetitiver Spiele auf einem nahezu identischen Level.Trotzdem ist das Thema laut Studie vor allem vom Alter bestimmt: Laut Ergebnissen nimmt das Interesse bei Männern am stärksten zwischen 13 und 35 Jahren ab, stabilisiert sich dann aber auf einem unteren Niveau. Beim Frauen erfolgt der größte Einbruch zwischen 13 und 20 Jahren.Wer sich näher mit der Thematik beschäftigen und sich Schaubilder zur Studie ansehen will, wird hier fündig. Über die genaue Herangehensweise an Studie klären ihre Macher hier auf.