Allgemein: Verkaufszahlen aus den USA: Xbox One wieder vor der PS4; No Man's Sky und Madden beflügeln den Markt; Pokémon-GO-Hype hilft auch dem 3DS - 4Players.de

"Hardware August 2016: $178.1 million (down 6 percent) August 2015: $190.3 million

$178.1 million (down 6 percent) $190.3 million Console Software August 2016: $273.7 million (up 8 percent) August 2015: $253.2 million

$273.7 million (up 8 percent) $253.2 million PC game software August 2016: $14.2 million (up 18 percent) August 2015: $12.0 million

$14.2 million (up 18 percent) $12.0 million Accessories August 2016: $107 million (down 5 percent) August 2015: $113 million

Der August ist traditionell kein starker Verkaufsmonat für die Branche; die heiß erwartete Weltraumerkundung No Man's Sky und der jährlich erscheinende Dauerbrenner Madden NFL sorgten in den USA allerdings für verhältnismäßig gute Zahlen. Wie Venturebeat.com unter Bezugnahme auf The NPD Group berichtet, gaben Konsumenten im August 573,4 Millionen Dollar für Produkte mit Spielbezug aus, im gleichen Vorjahresmonat waren es nur 568,6 Millionen. Auch die Einführung der Xbox One S und von "Blockbuster"-Titeln von EA und Square Enix (z.B. Deus Ex : Mankind Devided) hätten dafür gesorgt, dass die ehemals mauen Sommermonate nicht mehr so stark schwächeln. Laut NPD-Analyst Sam Naji sind die Einnahmen im Bereich der Software-Verkäufe für Konsolen um 8% gestiegen.An der Hardware-Front sei die Summe dagegen stagniert, so Naji: "Obwohl die Xbox One S eine starken Start hingelegt hat und auch die 3DS-Verkäufe im zweiten Monat in Folge stiegen, war das nicht genug, um die Einnahmen durch Hardware-Verkäufe zu steigern. Interessant ist des Weiteren, dass sich die Xbox One erneut besser als die PlayStation 4 verkaufte. Ein Grund für das zögerliche Kaufverhalten von PS4-Interessenten ist bekanntlich, dass bereits am 10. November die technisch verbesserte Version PlayStation 4 Pro erscheinen wird. Microsoft profitierte dagegen bereits im August von der Einführung der technisch nur minimal verbesserten Revision "Xbox One S": "Das Erscheinen des frischen Modells half dabei, ein 37-prozentiges Wachstum bei den verkauften Einheiten sowie ein 25-prozentiges Wachstum bei den Einnahmen zu generieren", so Naji.Der 3DS profitierte derweil vom Hype rund um das Smartphone-Spiel Pokémon GO: Es ist zwar nicht für 3DS erhältlich, hat aber offensichtlich das Interesse an der Pokémon-Marke neu entfacht. Die Hardware-Verkaufszahlen des 3DS seien im Vergleich zum Vorjahr um üppige 83% gestiegen, was zu 6 Millionen Dollar zusätzlicher Ausgaben der Konsumenten geführt hätte. Auch das rege Interesse an Monster Hunter: Generations habe dabei geholfen.Die NPD-Group erhebt Daten aus dem Handel und aus Digital-Stores wie Steam; einige Shops wie Blizzards Battle.net teilen allerdings keine Daten mit und fallen so heraus.

