Allgemein: Digital-Umsätze im August 2016: No Man's Sky machte fast 78 Mio. Dollar Umsatz; Analysten sehen MOBA-Markt gesättigt; Overwatch und World of WarCraft sind in China sehr erfolgreich - 4Players.de

Im August 2016 wurden weltweit 6,1 Milliarden Dollar für digitale Spiele (ohne Box-Versionen) ausgegeben, berichtet das Marktforschungsunternehmen Superdata . Dies ist eine Steigerung um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die digitalen Umsätze auf Konsolen stiegen um 16 Prozent auf 399 Mio. Dollar und auf dem PC um 21 Prozent auf 401 Mio. Dollar. Der mobile Markt legte danke Pokemon GO ebenfalls um 16 Prozent zu - auf 3,04 Mrd. Dollar. Auch der Umsatz im Free-to-play-MMO-Bereich steigerte sich um acht Prozent und lag bei 1,41 Mrd. Dollar. Abwärts ging es für Pay-to-play-MMOs (mit Abonnement) um vier Prozent auf 226 Mio. Dollar. Die Einnahmen der sozialen Spiele stagnierten weiter und gingen um zwei Prozent zurück (601 Mio.).Laut dem Datenmaterial von Superdata hat No Man's Sky mehr als 78 Mio. Dollar in digitaler Form auf PC und PS4 umgesetzt. Die Analysten schreiben, dass das Spiel im PR-Bereich stark gehypt wurde, es danach aber allerlei Rückschläge zu verkraften gab. So sind aktuell bei Steam nur 14 Prozent von knapp 7.000 Nutzer-Reviews aus den letzten 30 Tagen positiv. Außerdem wird bei Steam hervorgehoben: "Die Steam-Erstattungsrichtlinien treffen auf No Man's Sky zu. Es werden keine Ausnahmeregelungen angeboten."Ansonsten gehen die Marktforscher davon aus, dass sich der Markt der digitalen Sammelkartenspiele in den nächsten zwei Jahren weiter vergrößern wird (Wachstum von acht Prozent), u.a. durch The Elder Scrolls: Legends (aktuell Betaphase) und Gwent: The Witcher Card Game , gerade weil der MOBA-Markt (Dota 2 und League of Legends) langsam Sättigungsanzeichen zeigen würde.Die Spiele von Blizzard Entertainment sind in China weiterhin sehr beliebt. So hat sich der Helden-Shooter Overwatch ungefähr drei Millionen Mal seit dem Start im Mai verkauft. Laut den Daten des dortigen Vertriebspartners (NetEase) hat sich Overwatch besser verkauft als Diablo 3 . Ungefähr 40 Prozent aller digitalen Verkäufe von Overwatch im August 2016 kamen aus China. Des Weiteren hat NetEase die World-of-WarCraft-Zahlungsoptionen im Vorfeld der Veröffentlichung von World of WarCraft: Legion verändert. Anstatt die Spielzeit stundenweise in kleinen Beträgen zu bezahlen, ist nun ein klassisches Abonnement-System etabliert worden. Dadurch stiegen die Umsätze von acht Millionen Dollar (Juli) auf 37 Mio. Dollar (August). Legion wurde wiederum erst Ende August veröffentlicht.