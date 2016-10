Allgemein: Videospiel zum Kinofilm "War for the Planet of the Apes" angekündigt - 4Players.de

Wie Gamespot berichtet , habe Schauspieler und Regisseur Andy Serkis auf der New York Comic Con verkündet, dass sich ein Videospiel zum kommenden Kinofilm " War for the Planet of the Apes " von 20th Century Fox in Entwicklung befinde. Dieses soll für nicht näher benannte Konsolen in etwa zeitgleich zum Filmstart (Sommer 2017) erscheinen und sich wie ein interaktiver Film anfühlen. Im Spiel werde es allerdings nicht um die Figuren der Leinwandvorlage gehen, so Serkis, der wie in den letzten beiden Planet-der-Affen-Verfilmungen wieder Schimpanse Caesar mimen und an der Seite von Judy Greer (Ant-Man), Woody Harrelson (Zombieland) und Steve Zahn (Dallas Buyers Club) zu sehen sein wird.