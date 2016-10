Allgemein: Suda51 über No More Heroes 3 - 4Players.de

Bildquelle: Destructoid

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2016 hat sich Destructoid mit Grasshopper-Manufacture-Chef Goichi Suda alias Suda51 unterhalten und nicht nur herausgefunden, dass der sich gern mal zu einem Saufgelage mit den Jungs von Devolver Digital (siehe Foto) treffen würde, sondern sich auch nach wie vor Gedanken über einen dritten Teils von No More Heroes mache. No More Heroes 3 könnte aber eher einem Indie-Titel gleichen. Zudem wolle er trotz nach wie vor lautstarker Fans der ersten Stunde auch jüngere Spieler, die noch nie von der Reihe gehört haben, nicht außen vor lassen. 2018 werde sein Studio 20-jähriges Jubiläum feiern, wozu er gern etwas Neues im Hinblick auf die Serie ankündigen würde, auch wenn das noch nicht sicher sei. Es könnte aber auch noch bis zu zehn Jahre dauern, bevor ein dritter Teil Wirklichkeit werde, so Suda, der laut Destructoid zuletzt noch eine 15- bis 20-jährige Wartezeit prognostiziert hatte.