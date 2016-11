Allgemein: Entwickler von Arma 3 und DayZ stellen eigenes Early-Access-Programm vor - 4Players.de

Bohemia Interactive hat mit Bohemia Incubator ein Programm angekündigt, das Early Access auf Steam ähnelt. Damit will das tschechische Studio ( Arma 3 Take on Mars ) seinen Spielern schon früh Zugang zu Prototypen und in Entwicklung befindlichen Spielen geben, um sie gemeinsam mit deren Feedback auszuprobieren bzw. fertigzustellen.Die Entwickler betonen dabei den experimentellen Charakter der Incubator-Projekte: Dort vorgestellte Spiele erreichen vielleicht nie einen Goldstatus oder werden gar eingestellt. Aus diesem Grund soll es kostenlose Versionen vieler Titel geben, was bei den ersten beiden, Ylands und Project Argo, auch der Fall ist.In Project Argo stehen sich zwei fünf Mann starke Teams in bislang drei Spielvarianten gegenüber Der Multiplayer-Shooter ist eine Total Conversion von Arma 3 und soll mit einem stärkeren Schwerpunkt auf Action ähnlich authentisch wirken wie das ursprüngliche Spiel. Um den aktuellen Prototypen kostenlos zu spielen, muss ein Steam-Konto mit dem Bohemia-Store verknüpft sein.Auch Ylands ist in Form einer Demo kostenlos spielbar, während der Titel derzeit knapp zehn Euro kostet und später deutlich teurer werden soll. Gedacht ist Ylands für die ganze Familie: Alleine oder mit Freunden erschafft man ähnlich wie in Minecraft zahlreiche Gegenstände und Gebäude und lässt der Lust am Experimentieren freien Lauf.Letztes aktuelles Video: Bohemia Incubator