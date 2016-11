Allgemein: Wargaming Alliance: Neues Publishing-Label von Wargaming, SEGA und Creative Assembly - 4Players.de

Wargaming, SEGA und Creative Assembly sind eine strategische Partnerschaft eingegangen und haben mit Wargaming Alliance ein neues Publishing-Label gegründet. Damit wolle man Third-Party-Publisher und -Entwickler mit Werkzeugen, Ressourcen und einer Plattform versorgen, um "den stark umkämpften Free-to-Play-Markt zu betreten und dabei auf Wargamings umfangreiche Spielerschaft mit über 100 Millionen registrierten Nutzern zurückgreifen zu können." Für die erste Veröffentlichung des Labels wurde Total War: Arena auserkoren, das aufgrund der Expertise von Creative Assembly sowie Wargamings Erfolgen im Free-to-Play-Markt der perfekte Debüttitel sei."SEGA schaut kontinuierlich nach neuen Wegen, um die eigenen verschiedenen Marken einem größeren Gaming-Publikum zu bieten", sagt Jurgen Post, Präsident und COO bei SEGA Europe. "Diese strategische Partnerschaft mit Wargaming, durch die Total War: ARENA als erstes Spiel unter dem Wargaming Alliance-Label veröffentlicht wird, bietet die einzigartige Gelegenheit für Creative Assemblys langerwartetes Werk sein volles Potenzial zu entfalten. Durch die Zusammenarbeit mit Wargaming, einem der Marktführer im Free-to-Play-Bereich, und durch Einbeziehung ihrer reichhaltigen Erfahrung in diesem Segment, ist sich SEGA sicher, dass Total War: ARENA weltweit zu dem Erfolg wird, den der Titel verdient.""Seit mehr als zehn Jahren ist die Total War-Serie dank des individuellen Gameplays und dem Fokus auf Authentizität das Aushängeschild für Strategie-Spiele. Der Free-to-Play-Markt ist eine neue und spannende Möglichkeit für die Serie und wir haben über das letzte Jahr viel Potenzial für Total War: ARENA gesehen", so Tim Heaton, Studio Director bei Creative Assembly. "Die Partnerschaft mit Wargaming Alliance ist die perfekte Symbiose aus erfolgreichen Gaming-Marken. Wir freuen uns darauf mit den Machern des weltweit erfolgreichen World of Tanks zusammen zu arbeiten und den Spielern Total War: ARENA zu liefern.""In den letzten sieben Jahren hat Wargaming hart daran gearbeitet, sich als einer der Marktführer der Industrie im Free-to-Play-Bereich zu etablieren", so Vladimir Makarychev, Head of Wargaming Alliance. "Wir hoffen mit dem Wargaming Alliance-Label unser Wissen mit anderen Unternehmen, die dieses Terrain betreten, zu teilen und freuen uns unglaublich darauf, mit SEGA und Creative Assembly zusammen zu arbeiten und sicherzustellen, dass Total War: ARENA ein Erfolg wird."